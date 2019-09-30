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30.09.2019
Российская газета

На Западе оценили видео с пуском "смертоносного оружия" России

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Британские СМИ впечатлили кадры запуска российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 "Уран", произведенного с малого ракетного корабля "Смерч".

Daily Express не скупится на экспрессивные описания. Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".

"Страшное оружие предназначено для атаки на суда водоизмещением до 5000 тонн", - отмечается в публикации.

Также сообщается, что похожие ракеты могут быть запущены не только с кораблей. Ими вооружены вертолеты и береговые ракетные комплексы "Бал".

Напомним, Министерство обороны РФ опубликовало видео первого запуска ракеты Х-35 "Уран" с модернизируемого МРК "Смерч". Запуск был произведен в Японском море в рамках заводских испытаний. Ракета с расстояния более 50 километров поразила надводную мишень.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Великобритания
Россия
Япония
Продукция
Бал РК
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
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