Войти
30.09.2019
Lenta.ru

В США призвали не пускать Россию на Луну

525
0
-1
Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.

В своей колонке автор задается вопросом о том, достаточно ли у российской стороны денег на участие в программе Gateway, и отмечает, что вместо помощи Москве (покупки мест на космических кораблях "Союз МС" и ракетных двигателей РД-180) Вашингтону следовало бы направить финансирование на частные американские компании, например, SpaсeX.

Динерман замечает, что посредством сотрудничества России и США на Луне может оказаться и Китай. "Любая российская ракета, способная отправить пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность", — пишет автор.

По его мнению, "российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству". "Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы", — заключает Динерман.

В феврале "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН), обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву.

В сентябре 2018 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС. Тогда же НАСА сообщило, что лидирующая роль в Gateway принадлежит США.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей "Прогресс".

В апреле 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом России в проект, американских технических стандартов, а также желание западных стран исключить Москву из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе (ФКП) до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013-м. В 2017-м Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БРИКС
Евросоюз
Луна
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
29.11.2016
Космос по-китайски
17.11.2015
Марс для России важнее, чем Луна
21.05.2014
NASA полетит без России
23.07.2013
Улет нормальный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?