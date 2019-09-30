На "Гвоздики" деньги нашлись - Украина

Украинские военные приобрели у чешской компании Excalibur Army Spol.SRO партию 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщает портал Defense Express.

Отмечается, что согласно контракту были приобретены 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).

Стоимость САУ составила более $1,5 млн.

Ранее сообщалось, что бюджет на оборону Украины в 2020 году составит около $10 млрд.