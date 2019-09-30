Бригадное тактическое учение провели в Крыму

Двустороннее бригадное тактическое учение с участием военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Известия" 28 сентября.

В ходе маневров морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали погрузку на борт большого десантного корабля "Орск" и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья.

Район оборонял условный противник, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта.

В учении были задействованы более 3 тыс. военных, 30 самолетов и вертолетов, 12 кораблей и судов, в том числе фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Мираж", а также около 300 единиц военной и специальной техники, среди которых противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал" и "Берег".

Ранее, 18 сентября, соединения морской пехоты и береговой обороны ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы из комплексов "Бастион" и "Берег" в рамках учений.