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30.09.2019
Известия.ru

Бригадное тактическое учение провели в Крыму

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Источник изображения: Фото: kerchinfo.com

Двустороннее бригадное тактическое учение с участием военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Известия" 28 сентября.

В ходе маневров морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали погрузку на борт большого десантного корабля "Орск" и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья.

Район оборонял условный противник, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта.

В учении были задействованы более 3 тыс. военных, 30 самолетов и вертолетов, 12 кораблей и судов, в том числе фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Мираж", а также около 300 единиц военной и специальной техники, среди которых противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал" и "Берег".

Ранее, 18 сентября, соединения морской пехоты и береговой обороны ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы из комплексов "Бастион" и "Берег" в рамках учений.

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