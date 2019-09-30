KF-X: проект защищён

Южная Корея готова строить свой "полустелс". Вчера, 27 сентября, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Korea Aerospace Industries (KAI) защитила проект Xperiment (KF-X) и строит первый лётный образец истребителя.

В администрации программы оборонных закупок (DAPA) указывают, что опытный образец KF-X будет готов в 2021 году, а годом позже должен начать программу лётных испытаний. Все работы по проекту планируется завершить к 2026 году, после чего самолёт будет готов к серийному производству.

Рендер перспективного многоцелевого истребителя KF-X Источник изображения: defensenews.com

О существовании проекта KF-X впервые сообщил южнокорейский президент Ким Дэ Чжун в марте 2001 года. В 2010 году к проекту создания перспективного истребителя присоединилась Индонезия: страны договорились собрать 200 самолётов (120 единиц для Южной Кореи и 80 единиц для Индонезии).

Согласно описанию проекта, Южная Корея и Индонезия планируют разработать самолёт, который будет превосходить по боевым возможностям истребители четвёртого поколения (-16), но при этом не будет обладать всеми стелс-возможностями самолётов пятого поколения (F-35, F-22). Внешне KF-X во многом повторяет внешний вид американского "стелса" -22 Raptor.