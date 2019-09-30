Два самолета специалистов: Мадуро объявил о поддержке Москвы
Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу военных из России
В Венесуэлу прибыло два самолета с российским военно-техническим персоналом. В этой связи президент Боливарианской республики Николас Мадуро сообщил, что Москва и далее будет оказывать дипломатическую, политическую и военную поддержку Каракасу. Ранее РФ и Венесуэла подписали соглашение о визитах в эту страну российских военных кораблей.
В Венесуэлу несколько дней назад прибыло два самолета с российским военно-техническим персоналом - сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Он отдельно упомянул, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Каракаса, передает ФАН.
Ранее сообщалось, что Мадуро на основе анализа разведданных принял решение с 10 по 28 сентября провести военные учения вблизи границы с Колумбией. Причина тому - "агрессия со стороны Боготы", заявил глава государства, подчеркнув, что "политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии".
В свою очередь, вооруженные силы Колумбии не поддадутся на провокации со стороны Венесуэлы, заявил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо во время выступления в Медельине.
"У вооруженных сил есть стандартная программа. Армейское командование готово, внимательно и не позволит себя провоцировать. Колумбийские ВС знают свои обязанности и свой долг", - пояснил колумбийский военный.
Стоит детализировать, что
порядка 80 французских АМХ-30 и 120 легких танков (36 французских АМХ-13, 84 английских "Скорпион"). Имеется 25 американских БМТВ "Драгун-90LFV2", 123 современных российских БМП-3 и около 400 БТР (в том числе 121 китайский VN-4 и 114 российских БТР-80А).
Артиллерия располагает 73 самоходными артиллерийскими установками (среди которых 13 российских 2С23 и 48 2С19, 12 старыми французскими AMX Mk F3), 54 буксируемыми орудиями (30 американскими М101, 24 М114), примерно 300 минометами (в том числе 24 российскими 2С12) и 61 РСЗО (из которых 24 советские БМ-21 "Град" и 12 российских "Смерчей"). На вооружении имеется 24 израильских ПТРК MAPATS и 75 старых американских самоходных противотанковых орудий М18.
В прошлом месяце Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции во главе с самопровозглашенным "президентом" Хуаном Гуайдо, объявила новое соглашение с Россией в военной сфере недействительным.
"Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом", - говорится в тексте документа, опубликованном в твиттере венесуэльской нацассамблеи.
Отмечается, что речь идет о "соглашении о военном сотрудничестве между правительствами России и Венесуэлы, которое подписали министр обороны Владимир Падрино Лопес и министр обороны России Сергей Шойгу".
15 августа Москва и Каракас подписали соглашение о визитах военных кораблей, предусматривающее возможность заходов судов в порты обеих стран. Главы военных ведомств также обсудили тогда же, в Москве, обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Москва оказывает военную помощь Каракасу на легальной основе, передает НСН.
И мы заключаем контракт жизненного цикла. То есть мы технику поставляем, вместе с ней приезжают представители завода, Рособоронэкспорта, Минобороны. Они занимаются наладкой, обучением персонала. Иногда в контракте прописано, что представитель Минобороны постоянно находится в точке, куда поставлялась техника. Это нормальная практика", - пояснил депутат.
Чуть ранее советник по нацбезопасности главы Белого дома Джон Болтон заявил, что Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку.
Болтон попенял Мадуро на то, что, пока жители страны голодали, в мае 2019 года Каракас заключил сделку с Москвой и заплатил ей $209 млн за оборонный контракт, "чтобы купить ее постоянную поддержку".
"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", - подчеркнул Болтон.
В ответ на это посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский указал, что слова Болтона являются "нужной выдумкой" для того, чтобы поддерживать "иллюзию" мнимой угрозы, которую может представлять венесуэльская сторона.
"А виновата в этом, естественно, Россия", - добавил российский дипломат.
Рафаэль Фахрутдинов
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