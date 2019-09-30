Два самолета специалистов: Мадуро объявил о поддержке Москвы

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу военных из России

В Венесуэлу прибыло два самолета с российским военно-техническим персоналом. В этой связи президент Боливарианской республики Николас Мадуро сообщил, что Москва и далее будет оказывать дипломатическую, политическую и военную поддержку Каракасу. Ранее РФ и Венесуэла подписали соглашение о визитах в эту страну российских военных кораблей.

В Венесуэлу несколько дней назад прибыло два самолета с российским военно-техническим персоналом - сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Он отдельно упомянул, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Каракаса, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что Мадуро на основе анализа разведданных принял решение с 10 по 28 сентября провести военные учения вблизи границы с Колумбией. Причина тому - "агрессия со стороны Боготы", заявил глава государства, подчеркнув, что "политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии".

В свою очередь, вооруженные силы Колумбии не поддадутся на провокации со стороны Венесуэлы, заявил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо во время выступления в Медельине.

"У вооруженных сил есть стандартная программа. Армейское командование готово, внимательно и не позволит себя провоцировать. Колумбийские ВС знают свои обязанности и свой долг", - пояснил колумбийский военный.

Стоит детализировать, что

парк боевых бронированных машин Венесуэлы включает около 90 российских танков Т-72Б1,

порядка 80 французских АМХ-30 и 120 легких танков (36 французских АМХ-13, 84 английских "Скорпион"). Имеется 25 американских БМТВ "Драгун-90LFV2", 123 современных российских БМП-3 и около 400 БТР (в том числе 121 китайский VN-4 и 114 российских БТР-80А).

Артиллерия располагает 73 самоходными артиллерийскими установками (среди которых 13 российских 2С23 и 48 2С19, 12 старыми французскими AMX Mk F3), 54 буксируемыми орудиями (30 американскими М101, 24 М114), примерно 300 минометами (в том числе 24 российскими 2С12) и 61 РСЗО (из которых 24 советские БМ-21 "Град" и 12 российских "Смерчей"). На вооружении имеется 24 израильских ПТРК MAPATS и 75 старых американских самоходных противотанковых орудий М18.

В прошлом месяце Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции во главе с самопровозглашенным "президентом" Хуаном Гуайдо, объявила новое соглашение с Россией в военной сфере недействительным.

"Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом", - говорится в тексте документа, опубликованном в твиттере венесуэльской нацассамблеи.

Отмечается, что речь идет о "соглашении о военном сотрудничестве между правительствами России и Венесуэлы, которое подписали министр обороны Владимир Падрино Лопес и министр обороны России Сергей Шойгу".

15 августа Москва и Каракас подписали соглашение о визитах военных кораблей, предусматривающее возможность заходов судов в порты обеих стран. Главы военных ведомств также обсудили тогда же, в Москве, обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Москва оказывает военную помощь Каракасу на легальной основе, передает НСН.

"Россия занимается легальной торговлей оружия, занимая второе место в мире по объему продаж.

И мы заключаем контракт жизненного цикла. То есть мы технику поставляем, вместе с ней приезжают представители завода, Рособоронэкспорта, Минобороны. Они занимаются наладкой, обучением персонала. Иногда в контракте прописано, что представитель Минобороны постоянно находится в точке, куда поставлялась техника. Это нормальная практика", - пояснил депутат.

Чуть ранее советник по нацбезопасности главы Белого дома Джон Болтон заявил, что Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку.

Болтон попенял Мадуро на то, что, пока жители страны голодали, в мае 2019 года Каракас заключил сделку с Москвой и заплатил ей $209 млн за оборонный контракт, "чтобы купить ее постоянную поддержку".

"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", - подчеркнул Болтон.

В ответ на это посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский указал, что слова Болтона являются "нужной выдумкой" для того, чтобы поддерживать "иллюзию" мнимой угрозы, которую может представлять венесуэльская сторона.

"А виновата в этом, естественно, Россия", - добавил российский дипломат.

Рафаэль Фахрутдинов