Токио намерен воевать в новых доменах

Министерство обороны Японии опубликовало "Белую книгу 2019"

Министерство обороны Японии 27 сентября опубликовало на своем сайте доклад о состоянии обороноспособности страны на 2019 год, который японские военные именуют Белой книгой. В тот же день на заседании Кабинета министров она была представлена правительству страны для рассмотрения, оценок и внесения, при необходимости, соответствующих поправок. Этот доклад публикуется ежегодно. Его последняя версия включает вводную часть и четыре главы, в которых рассматриваются вопросы развития Сил самообороны (ССО) Японии на ближайший период.

Как указывается в предисловии к документу, в настоящее время обстановка в сфере международной безопасности и, соответственно, вокруг Японии стремительно меняется. Изменения в силовом балансе стран мирового сообщества происходят все более нарастающими темпами и приобретает все более сложный характер, усиливая неопределенность в дальнейшем существовании мирового порядка в той форме, в которой он действует в настоящее время. Стремительное увеличение масштабов использования таких доменов военного противостояния как космос, киберпространство и электромагнитное пространство, свидетельствует о попытках некоторых конкурирующих крупных стран кардинально изменить облик своих систем обеспечения безопасности, в которых до сих пор важное значение придавалось традиционным видам обороны на земле, в море и в воздухе.

В дальнейшем, говорится в Белой книге, Японии необходимо обеспечивать оборонную мощь в необходимом и достаточном количестве и качестве с тем, чтобы создать новый, эффективный оборонный потенциал, который будет формироваться на основе четкого понимания истинного положения вещей в области обеспечения безопасности. Достижение необходимого уровня боевых возможностей ССО в космосе, кибернетическом и электромагнитном пространствах является критически важным вопросом для обеспечения безопасности страны. В документе указывается, что сегодня следует полностью избавиться от идеи исключительного развития только сухопутных, морских и воздушных сил, и начинать формирование новых элементов потенциала самообороны. Необходимо приступить к созданию многомерных и интегрированных сил и проводить все необходимые преобразования темпами, кардинально отличающимися от действовавших до сих пор.

В Книге рассматриваются угрозы национальной безопасности Японии, исходящие от Китая, Северной Кореи и России, а также указываются некоторые направления военного строительства перечисленных стран и США.

В ней говорится, что Вашингтон обладает крупнейшей в мире военной мощью. Америка проводит реконструкцию вооруженных сил, укрепляет взаимодействие с союзниками и партнерами и в качестве приоритетной зоны позиционирует Индо-Тихоокеанский регион.

Китай, в дополнение к ядерно-ракетному, морскому и военно-воздушному потенциалам своих ВС, наращивает боевые возможности войск в области использования космических доменов и кибернетического и электромагнитного пространств. Сильную озабоченность с точки зрения обеспечения безопасности у японского силового ведомства вызывают международные претензии Пекина, основанные исключительно на собственных интересах, не совместимых со сложившимся международным правопорядком, его попытки в одностороннем плане и с применением силы изменить действующий статус-кво, а также расширение и активизация деятельности ВС, в первую очередь, в Восточно-Китайском море.

Северная Корея не предпринимает каких-либо действий полноценного, доказуемого и необратимого характера в отношении отказа от ОМП и баллистических ракет. В ее ядерном и ракетном потенциале отсутствуют какие-либо качественные изменения, и эти тенденции являются серьезной угрозой для безопасности Японии.

В части, касающейся России, в Книге отмечается, что Москва демонстрирует тенденцию активизации деятельности ВС не только за Полярным кругом, в Европе, на территориях вокруг США и на Среднем Востоке, но и на Дальнем Востоке, и что эти тенденции требуют пристального внимания. Помимо того, что динамика количества вылетов по тревоге японских Воздушных сил самообороны против российских военных самолетов продолжает находится на высоком уровне, в июне и в июле 2019 г. российскими самолетами были совершены воздушные правонарушения. В 2016 году Кремль официально объявил о размещении на островах Итуруп и Кунашир ракет класса "поверхность-корабль". В 2018 году было сообщено о размещении на острове Итуруп истребителей Су-35. В масштабных общевойсковых учениях ВС РФ "Восток-2018" принимали участие не только части и соединений Восточного военного округа, но формирования Центрального военного округа, Северного флота и других структур ВС Кремля. Считается, что эти маневры стали самым крупным мероприятием подготовки войск в истории российской армии со времен эпохи СССР. Существенной особенностью данных маневров стало первое в истории участие в них воинского контингента Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Монголии.

Все это, уверены японские военные, требует пристального внимания и ведет к необходимости увеличения военного бюджета. В 2019 году на военное строительство было выделено около 5 трлн йен, что составляет около 45 млрд долларов и на 1,4% превышает оборонные расходы прошлого года.

Сотрудничеству с США руководство МО Японии придает важнейшее значение. Американо-японский альянс называется одним из главнейших элементов системы обеспечения безопасности страны. В документе также отмечается расширение сотрудничества Вашингтона и Токио в космосе, киберпространстве, а также в области противоракетной и противовоздушной обороны. "Необходимо обеспечивать присутствие вооруженных сил США на территории Японии и поддерживать их боеготовность на уровне, обеспечивающем быстрое и оперативное реагирование, чтобы японо-американский альянс мог адекватно функционировать в качестве сдерживающей силы", - говорится в Белой книге.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"