Греция покинет список потенциальных покупателей F-35 при модернизации С-300

Натовские функционеры с настороженностью восприняли информацию о том, что Россия готова оказать помощь Греции в вопросе модернизации комплексов ПВО. Речь идёт о системах С-300, которые ранее оказались в этой натовской стране. О готовности РФ оказать грекам такого рода помощь, как уже сообщало "ВО", рассказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе отметили, что "Греции следовало бы отказаться от российских услуг по модернизации комплексов ПВО". При этом натовские функционеры недвусмысленно дают понять, что напряжены в связи с ситуацией, при которой увеличивается число стран Североатлантического военного блока, имеющих российские зенитные ракетные комплексы.

Напомним, что Россия осуществляет поставки своих ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию. При этом с Турцией у НАТО обнаруживаются всё более серьёзные трения. Дошло до того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу, не исключили возможности приобретения у России и новейших российских истребителей – Су-35 и Су-57. "ВО" в одном из материалов несколько дней назад приводило комментарии турецких пользователей по этому вопросу. В частности, было отмечено, что Турция вполне могла бы закупить партию Су-57 у России и постепенно отказываться от F-16, названных "американским мусором".

Опасения натовских функционеров связаны, как и в турецком случае, с тем, что Греция входит в так называемую расширенную программу по приобретению американских истребителей 5-го поколения F-35. К таким странам наряду с Грецией относится Польша, Румыния, Сингапур и Испания. В случае приобретения греками F-35 и допуска российских специалистов к процессу модернизации С-300 может сложиться ситуация необходимости ввода данных об американских истребителях в системы опознавания РЛС российского производства. В США опасаются, что эти данные "русские смогут считать – похитить". В случае доступа России к процессу модернизации С-300 в Греции и эта страна покинет список тех, которым собирались поставить F-35 - по аналогии с турецкими партнёрами по НАТО.