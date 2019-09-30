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30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Венесуэла готова ответить агрессорам оружием российского производства

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два российских самолета с военно-техническим персоналом находятся в Венесуэле, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

Венесуэльский лидер вернулся из поездки в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. "Президент Путин подтвердил всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира. Поддержка пришла несколько дней назад. Приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле. Уехали те, кто прилетал в начале года, и прибыла новая команда", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Ранее Путин сообщил, что работы в сфере военно-технического сотрудничества России и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику. По его словам, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства.

Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Боливарианской Республике и категорически против какого-либо внешнего вмешательства, сообщает РИА Новости.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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