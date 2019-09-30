Запуск двух российских спутников "Экспресс" отложили на 2020 год

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложили на весну 2020 года.

Об этом "РИА Новости" в субботу, 28 сентября сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Причина переноса при этом не уочняется. В "Роскосмосе" агентству информацию комментировать не стали. Изначально старт планировался в 2019 году.

Предполагалось, что спутники изготовят в конце 2019-го — начале 2020 года. "Экспресс-80" и "Экспресс-103" производятся в интересах предприятия "Космическая связь". Они будут выведены на геостационарную круговую орбиту для предоставления услуг связи и вещания.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 запланирован на 9 октября.