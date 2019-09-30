Старт американского корабля Cygnus в МКС отложен на неделю

Запуск следующего американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) ракетой-носителем Antares с российскими двигателями, который намечался на 21 октября, отложен на неделю. Об этом "РИА Новости" сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Причина задержки не уточняется, теперь корабль планируется отправить на МКС 29 октября. Грузовик должен доставить на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest.

В апреле сообщалось, что на МКС произошел сбой экспериментальной установки по удалению углекислого газа из воздуха (Life Support Rack, LSR). Это произошло по причине ложного срабатывания пожарной сигнализации в американском грузовом корабле Cygnus, пристыкованном к Международной космической станции.