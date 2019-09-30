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30.09.2019
Вестник Мордовии

На учениях недавно поступившим Т-80БВ помогли победить БПЛА "Орлан-10"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На первых тактических учениях с применением недавно поступивших Т-80БВ активно использовались беспилотники "Орлан-10". Мероприятия проводились на одном из полигонов в Амурской области. Как сообщает пресс-служба восточного военного округа, во вторник танковое и мотострелковое подразделения совместно с инженерно-саперной группой были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в назначенный район.

В течение нескольких дней ударная группа маневрировала, заводя превосходящего по численности противника заранее подготовленные позиции в "огневой мешок". Успешно маневрировать позволили точные и оперативные разведданные получаемые в режиме реального времени.

В заключительный день учения танкисты совместно с приданными силами поэтапно разгромили условного противника. Передовой отряд затянул подразделения "противника" в ловушку, после чего танки приступили к его поражению.

Результаты стрельбы для корректировки огня командир получал от воздушного разведчика. Часть сил неприятеля было остановлено минными полями заранее установленными саперами.

Руководство учения высоко оценило применение беспилотного комплекса во взаимодействии с ударной танковой группой. Новая тактика будет проанализирована и будет совершенствоваться в дальнейшем.

Всего в учении было задействовано около 40 танков и боевых машин и более 300 военнослужащих.

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