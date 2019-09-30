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30.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия настаивает на ослаблении оружейного эмбарго в отношении ЦАР - МИД РФ

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Военнослужащие ЦАР
Военнослужащие ЦАР.
Источник изображения: defencetalk.com

Санкции препятствуют реализации политического соглашения, полагают в дипведомстве

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Ослабление оружейного эмбарго в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР) поспособствует укреплению ее силовых структур, а также реализации мирного соглашения между правительством и вооруженными группировками, заявил в четверг на встрече высокого уровня по ЦАР на полях Генассамблеи ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Высоко оцениваем деятельность Миссии ООН по стабилизации в ЦАР, остающейся ключевым инструментом обеспечения безопасности на территории страны. (...) Строгий санкционный режим не позволяет центральноафриканцам повышать потенциал своих силовых структур, эффективно бороться с разгулом преступности и поднимающим голову терроризмом. (...) Полагаем, что дальнейшее ослабление оружейного эмбарго способствовало бы успешной реализации Политического соглашения", - приводятся слова Вершинина на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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