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30.09.2019
ТАСС

Источник: бывший заммэра Москвы Росляк будет назначен замгендиректора Роскосмоса

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Аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк
Аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Собеседник ТАСС не уточнил, какой круг задач будет курировать Юрий Росляк. В госкорпорации не стали комментировать информацию о возможном назначении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк на следующей неделе будет назначен заместителем генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Росляк работал первым заместителем мэра Москвы с 2003 по 2010 год, когда во главе города был Юрий Лужков.

"Бывший первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса экономической политики и развития столицы Юрий Росляк будет назначен на следующей неделе заместителем генерального директора государственной корпорации Роскосмос", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какой круг задач он будет курировать.

Источник отметил, что предложение занять этот пост Росляку сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В госкорпорации не стали комментировать ТАСС возможное назначение Росляка замом Рогозина. В пресс-службе Счетной палаты, где сейчас работает Росляк, сообщили, что не располагают подобной информацией.

На посту первого заммэра Москвы Росляк руководил комплексом экономической политики и развития столицы. Параллельно стоял во главе региональной энергетической комиссии города. С 22 декабря по 13 сентября 2013 года Росляк представлял Москву в Совете Федерации. С 25 сентября 2013 года занимает должность аудитора Счетной палаты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Лужков Юрий
Рогозин Дмитрий
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