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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием

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БЛА Wing Loong II
БЛА Wing Loong II.
Источник изображения: Михаил Жердев

Китай инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием (ДТО), заявил министр иностранных дел Китая Ван И с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы объявляем о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для того, чтобы присоединиться к Договору о торговле оружием", – заявил глава МИД КНР, слова которого передает ТАСС.

По его словам, "Китай будет и далее играть активную роль в международном процессе контроля над вооружениями".

Договор о торговле оружием (ДТО) является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю вооружениями. Действие договора распространяется на боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Ранее Россия пригласила все страны к переговорам по системе контроля над вооружениями.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
ООН
Проекты
МДТО
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1 комментарий
№1
30.09.2019 05:36
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