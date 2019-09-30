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30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Тонна трофейного немецкого оружия передана для ступеней храма ВС России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие Западного военного округа и поисковики передали партию найденного немецкого вооружения, которое пойдёт на отливку ступеней Главного храма Вооружённых Сил России.

В Музее "Битва за Ленинград" (Всеволожск, Ленинградская область) состоялась торжественная церемония, в ходе которой военнослужащие и представители поисковых отрядов передали более тысячи килограммов немецкого вооружения, обнаруженного на местах боёв Великой Отечественной войны, сообщает Eadaily.

Как пояснили в пресс-службе ЗВО, в числе "трофеев" - элементы немецкого стрелкового оружия, боевой техники, амуниции, обмундирования и гильз от артиллерийских снарядов, а также осколки разорвавшихся боеприпасов.

"На переплавку были переданы образцы, не представляющие исторической и научной ценности", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, что строительство Главного храма Вооруженных сил России, который был заложен в сентябре прошлого года, и который должен символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества, ведётся в Московской области на территории парка "Патриот". Планируется, что храм будет открыт в мае 2020 года — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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