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30.09.2019
Интерфакс-АВН

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

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ЦНИИМаш
ЦНИИМаш.
Источник изображения: gazeta.ru

По словам адвоката, причиной решения следствия стало состояние здоровья ученого

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Следствие решило изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде сотруднику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене, сообщил адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сегодня на проходной СИЗО "Лефортово" Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой", - сказал Павлов "Интерфаксу" в пятницу.

"Омрачает эту новость только формально причина изменения меры пресечения - состояние здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось", - добавил адвокат.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как пояснял "Интерфаксу" адвокат Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает.

Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили его в следственном изоляторе "Лефортово". До сегодняшнего дня ученый был старейшим арестант этого СИЗО.

Адвокаты Кудрявцева неоднократно заявляли о необходимости изменения ему меры пресечения по состоянию здоровья и ходатайствовали об этом перед следствием и судом. За освобождение физика из СИЗО выступало множество правозащитников и ученых, в том числе президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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Россия
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Роскосмос
ЦНИИмаш
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1 комментарий
№1
30.09.2019 02:35
Цитата, q
Свою вину Кудрявцев не признает.
Правильно делает. СССР развалил не Кудрявцев, а госизменники другого профиля.
Цитата, q
Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет.
Правильно. Ни о какой госизмене вообще не может идти речи, поскольку у Кудрявцева 20 лет не было доступа к  секретным сведениям. Не надо маскировать 30-летний бардак в службах режима государства поиском мифических изменников. Остальных "изменников" из ЦНИИМАШ тоже нужно отпустить. И не нужно ждать пока их здоровье тоже значительно ухудшиться. Нужно извиниться за режимный бардак и выплатить заслуженным учёным большую денежную компенсацию за ущерб здоровью и моральный ущерб. Государство должно заботиться об учёных и охранять их покой и здоровье. Желательно, разговаривая с учёными, ещё и держать руки по швам.
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