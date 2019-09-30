В России уличили США в нежелании "оголить свои тылы"

США для успешного вторжения в Иран необходимо "400-500 тысяч штыков", заявил "Звезде" член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Чтобы собрать такую группировку, Америке придется отправить на войну половину своей армии. А это физически невозможно", — уверяет эксперт.

Судаков отметил, что подавление потенциально более слабого противника, Северной Кореи, потребует выполнения не менее четырех тысяч вылетов боевой авиации каждую неделю, "для чего придется притащить к корейским берегам четыре авианосные ударные группы и оголить свои тылы".

В сентябре Военно-морские силы США с испытательного центра на острове Уоллоп (Вирджиния) провели запуск ракеты-мишени GQM-163A Coyote ("Койот"), имитирующей сверхзвуковые многоступенчатые крылатые ракеты, в частности российский "Калибр" (на участке отделения последней ступени от предпоследней).

В том же месяце "Звезда" написала, что российский стратегический ракетоносец Ту-160, называемый летчиками "Белым лебедем", не является беззащитной птицей и вполне может показать реальную, а не сказочную "кузькину мать", которая способна "внести существенные изменения в ландшафт любого континента" и существенно "отредактировать" список городов и стран на глобусе.