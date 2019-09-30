Российская обсерватория "Спектр-РГ" получила фотографии "мертвых" звезд в центре Галактики

Это сразу три объекта, которые расположены в одной точке Галактики - туманности Мышки

ТАСС, 27 сентября. Российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", получил фотографии туманности Мышки в центре Млечного Пути, а также двух нейтронных звезд, которые активно "воруют" материю у своих соседок. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский космический проект, обсерватория, которая сканирует небо в широком диапазоне с высокой чувствительностью. Аппарат был запущен в июле 2019 года и практически сразу начал работу. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который занял место "Спектра-Р", миссия которого официально была завершена в конце мая, в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Недавно российские ученые использовали первый телескоп для получения детальных фотографий сразу трех объектов, расположенных в одной и той же точке центра Галактики - туманности Мышки, а также рентгеновских двойных систем SLX 1744-299 и SLX 1744-300.

Космические вампиры

Так ученые называют источники рентгеновского излучения, которые состоят из обычной звезды и одного компактного объекта - черной дыры или пульсара. Пульсары и другие типы нейтронных звезд представляют собой останки крупных выгоревших звезд. Их "мертвые" ядра после взрыва сверхновой сжимаются в небольшую сферу, которая сопоставима по размерам с небольшим городом. Сила притяжения и тех, и других компактных объектов настолько велика, что они начинают "воровать" материю у соседок.

Часть этой плазмы выбрасывается в виде раскаленной струи газа, которая движется с околосветовой скоростью, а остальную материю или поглощает черная дыра, или она скапливается на поверхности нейтронной звезды. Когда такой материи собирается достаточно много, происходит термоядерный взрыв. Один из таких взрывов ART-XC уже успел зафиксировать во время наблюдений за SLX 1744-300.

Советская орбитальная обсерватория "Гранат" уже пыталась получить фотографии этого в 1989 году. У ее рентгеновского телескопа, АРТ-П, не было достаточной разрешающей способности, чтобы различить SLX 1744-299 и SLX 1744-300, а также увидеть соседнюю с ними пульсарную туманность.

Его наследник, ART-XC, смог решить эту задачу и получить фотографии, которые сопоставимы по качеству со снимками с американской орбитальной обсерватории NuSTAR, наблюдающей за центром Млечного Пути с лета 2012 года.