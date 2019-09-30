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30.09.2019
Военное обозрение

На Украине провели испытания новых мобильных миномётов

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На Украине прошли приемо-сдаточные испытания мобильных минометных комплексов БАРС-8ММК 4909 120 А. В ходе тестов были проверены основные тактико-технические характеристики, а также проведены испытательные стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает украинский военный портал, минометный комплекс БАРС-8ММК позволяет поражать цели противника на дальности до 7200 метров с высокой точностью. Комплекс создан с использованием импортных деталей на базе бронеавтомобиля "Барс-8" полной массой 12 тонн. Экипаж - 3 человека , скорость - до 120 км/час, бронирование защищает от пуль калибра 7,62 мм. В кузове броневика установлен 120-мм миномет с системой автоматического развертывания. Кроме этого, имеется автоматизированная система наведения и управления огнем.

Заявляется, что максимальная дальность стрельбы миномета составляет 7200 метров при скорострельности 12 выстрелов в минуту. Углы горизонтального наведения - ± 60°, вертикального наведения - от 45° до 90°. Возимый боекомплект - 60 мин, время перевода в боевое/походное положение - 35/25 секунд.

Испытания проходили на базе одной из воинских частей ВСУ, по их итогам будет принято решение о принятии мобильного минометного комплекса БАРС-8ММК 4909 120 А на вооружение украинской армии и дальнейших поставках в войска.

Впервые концепцию самоходного миномета "Укроборонсервис" показал на выставке "Оружие и безопасность-2016".

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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