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30.09.2019
Военное обозрение

F-35 ВВС Италии впервые приняли участие в оперативной миссии

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Итальянские военно-воздушные силы (Aeronautica Militare Italiana: AMI) перевели шесть многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A на авиабазу Кеблавик (Исландия). Это первое оперативное патрулирование малозаметных самолетов из состава ВВС Италии.

Источник изображения: topwar.ru

Итальянские F-35A были переведены для выполнения первой для себя оперативной миссии НАТО. Самолет и вспомогательный персонал прибыли в Исландию 26 сентября и останутся там до конца октября. Об этом сообщает военный вестник Janes 360.

Авиагруппа включает в себя танкер-топливозаправщик Boeing KC-767. Самолеты AMI проведут первую неделю, выполняя ознакомительные полеты над Исландией под контролем Центра контроля и отчетности Исландской береговой охраны. Затем эскадрилья получит сертификацию на выполнение задач воздушного патрулирования.

В рамках оперативных задач в небе Исландии члены альянса отправляют эскадрильи из четырех-шести самолетов на трех-четырехнедельную ротацию.

Италия перебрасывает свои самолеты в Исландию уже в пятый раз. В ходе выполнения предыдущей миссии в марте туда было отправлено подразделение Eurofighter Typhoons. В миссия также принимали участие Канада, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Португалия и США.

В небо Исландии не поднимались лишь самолеты Соединенного Королевства. В 2008 году между странами испортились отношения в результате банковского кризиса. Большинство вкладчиков прогоревших исландских банков были из Великобритании, Исландия отказалась вернуть им утраченные средства. Хотя в 2018 году было объявлено, что Королевские военно-воздушные силы (ВВС) будут развернуты в ближайшее время, на данный момент этого не произошло. В дополнение к членам НАТО, в миссии принимают участие Финляндия и Швеция.

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