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30.09.2019
Военное обозрение

Тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов" вышел на ходовые испытания

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Новейший тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, закончил швартовные испытания и приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщает пресс-служба Средне-Невского ССЗ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно сообщению пресс-службы, новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов" вышел на заводские ходовые испытания, которые пройдут в акватории Балтийского моря. Во время испытаний экипаж корабля вместе с представителями завода-изготовителя проверят все системы и механизмы корабля. Сразу же по после ходовых испытаний начнется этап государственных, по их итогам будет принято решение о вводе корабля в состав Военно-морского флота. Передача корабля заказчику планируется до конца этого года.

Морской тральщик "Владимир Емельянов" является четвертым кораблем такого типа и вторым серийным (заложен третьим) в серии из трех кораблей, построенных по контракту 2014 года. Головной тральщик данного проекта "Александр Обухов" введен в состав ВМФ РФ в декабре 2016 года. Всего по государственной программе вооружений в период 2018-2027 годов, ВМФ РФ планирует получить 10 новейших тральщиков проекта 12700 "Александрит".

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Корабли этой серии имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Корабли предназначены для борьбы с современными видами мин как в акваториях, так и на грунте. Способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение - 890 тонн. Длина корабля - 62 метра, ширина - 10 метров. Полная скорость - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
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