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30.09.2019
ТАСС

В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире

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Проект оптического телескопа E-ELT
Проект оптического телескопа E-ELT.
Источник изображения: © EPA/ESO/L. CALCADA/ACE CONSORTIUM

Всего на его постройку планируют потратить более €1 млрд

ТАСС, 27 сентября. Инженеры и строители начали сооружать 2800-тонный купола оптический телескоп E-ELT. После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Как сообщает ESO, на этой неделе официально началось строительство купола здания, где будет расположен телескоп E-ELT (European Extremely Large Telescope - "Европейский сверхкрупный телескоп"), пока самый дорогой и амбициозный наземный астрономический проект.

Его общая стоимость, по оценкам ESO, превысит миллиард евро. Большая часть этих денег будет потрачена на изготовление оборудования и постройку здания обсерватории. Самый дорогой и сложный компонент телескопа - его рекордно большое зеркало, чей диаметр будет составлять около 39 метров. Оно будет собрано из 798 шестиугольных сегментов размером 1,4 метра.

Это огромное зеркало, а также две вспомогательных отражающих поверхности диаметром в 4,2 и 3,75 метра помогут E-ELT получить первые детальные фотографии планет вне Солнечной системы, звезд в других галактиках, а также искать двойников Земли. Вдобавок ученые попытаются использовать эту обсерваторию для наблюдений за окрестностями Sgr A*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Несмотря на то, что постройка купола только начата, зеркала, научные инструменты и прочие компоненты обсерватории ученые, инженеры и другие специалисты разрабатывают уже три года - с момента оглашения первых планов по постройке E-ELT.

Контракт на производство главного зеркала, чья совокупная стоимость составила около 400 миллионов евро, получили немецкая фирма SCHOTT и французская компания Safran Reosc.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Франция
Чили
Компании
Safran
Проекты
ОБСЕ
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