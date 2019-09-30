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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Появились "доказательства присутствия" ЧВК "Вагнера" в Ливии

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Источник изображения: Khaled Al Hariri/Reuters

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) представила "доказательства" участия российской ЧВК "Вагнера" в конфликте в Ливии. Как утверждают авторы расследования, бойцы ЧВК выступают на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

По мнению CIT, свидетельством того, что бойцы ЧВК "Вагнера" участвуют в боестолкновениях на стороне Хафтара, является опубликованное в Facebook видео последствий артиллерийского обстрела позиций ЛНА в районе международного аэропорта Триполи.

"В одном из фрагментов рядом с обстреливаемым зданием виден грузовик, который, по мнению расследователей, напоминает бронированные автомобили "Урал", которые бойцы ЧВК "Вагнера" использовали на территории Судана и Центральноафриканской республики", – передает Deutsche Welle сообщение Conflict Intelligence Team.

Кроме того, группа опубликовала видео и фото личных вещей, якобы брошенных россиянином после удара самолетов ПНС по населенному пункту в 11 км от аэропорта Триполи. На кадрах показаны мобильный телефон и банковская карта Сбербанка России, на которой расследователи смогли разобрать написанное латиницей имя VADIM BEKSHENEV, сообщает DW.

Авторы "расследования" утверждают, что нашли в соцсетях несколько профилей Вадима Бекшенева, в двух из которых был изображен тот же человек, который есть на фотографиях в телефоне, демонстрируемом на видео.

"Предположительно речь идет о подполковнике морской пехоты, возможно, проходившем службу в воинской части, располагающейся в поселке Янтарный Калининградской области и по некоторым данным являющейся одной из самых секретных частей Балтфлота", – пишет DW.

Как утверждают в Conflict Intelligence Team, в телефоне, который якобы принадлежал Бекшеневу, есть фотография награды ЧВК Вагнер "За победу над ИГИЛ*" (запрещенная в России организация). СIT делает вывод, что после службы в российской армии "подполковник" мог подписать контракт с ЧВК "Вагнера", а фото награды "косвенно говорит о том, что в составе этой ЧВК он мог принимать участие в сирийской операции, после чего был переправлен в Ливию".

О якобы появлении "вагнеровцев" на ливийском направлении первым ранее в сентябре сообщило Bloomberg.

Ранее Conflict Intelligence Team публиковала информацию о том, что представители ЧВК "Вагнера" якобы присутствуют в столице Судана Хартуме.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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