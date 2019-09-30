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30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Калининградские "Искандеры" вновь показали себя в деле

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оперативно-тактические ракетные комплексы армейского корпуса Балтийского флота поразили командный пункт и аэродром условного противника.

В рамках проходящей сейчас на БФ проверки боеготовности расчеты ОТРК "Искандер-М" были подняты по тревоге и выдвинулись в заданный район Калининградской области. Во время совершения марша ракетчикам пришлось отбиваться от нападения диверсионно-разведывательных групп, преодолевать зараженные участки местности.

Прибыв на место, расчеты оперативно замаскировали и развернули "Искандеры". После чего, получив координаты целей, провели электронные пуски ракет по командному пункту и аэродрому условного противника. Все объекты были успешно поражены, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Кроме того, ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны "Искандеров" на пусковых позициях.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Проекты
БФ
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