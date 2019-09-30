Впервые Су-57 и "Охотник" полетали вместе

Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" впервые полетали вместе. Соответствующее видео Минобороны опубликовало на YouTube.

В подписи к ролику военное ведомство отметило, что во время полета было отработано взаимодействие между БПЛА и самолетом-лидером "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО [противовоздушной обороны]".

Совместный полет длился более получаса "на одном из испытательных аэродромов Минобороны". Конкретное место и дату полета военное ведомство не сообщило.

В сентябре "Известия" написали, что "Охотники" могут стать полноценной заменой боевым самолетам.

В августе на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) "Сухой" представил модель "Охотник", отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания "Охотник" будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года БПЛА "пойдет в серию".

3 августа стало известно о первом полете этого БПЛА.

В январе источник ТАСС сообщил, что системы российского тяжелого ударного БПЛА "Охотник" испытываются на Су-57.

В июле 2018 года данный беспилотник назван в части искусственного интеллекта (ИИ) прототипом истребителя шестого поколения.