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30.09.2019
ЦАМТО

Дмитрий Шугаев: российское вооружение востребовано по всему миру

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Шугаев
Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 27 сентября. Россия предлагает свои новейшие системы вооружений всем своим партнерам, в том числе странам Средиземноморского региона, соответствующие переговоры проводятся, российская техника популярна у заказчиков по всему миру.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Новейшие системы российского производства предлагаются всем нашим партнерам, в том числе странам Средиземноморского региона. Проводятся соответствующие переговоры. Наша техника высокотехнологична, имеет высокую эффективность и превосходные эксплуатационные характеристики. При этом неприхотлива в обслуживании. Все это делает ее столь популярной у заказчиков по всему миру, и мы готовы поставлять весь спектр продукции военного назначения", – заявил "РИА Новости" Д.Шугаев.

Говоря о сотрудничестве по линии ВТС со странами Средиземноморья, Д.Шугаев отметил, что в нынешних условиях в связи с антироссийскими санкциями оно ограничивается взаимодействием по вопросам обслуживания ранее поставленный техники. "Примеры – Кипр, Греция. Сегодня продолжается взаимодействие по поддержанию боеготовности поставленного ранее в эти страны вооружения, и Россия в полной мере своевременно выполняет свои обязательства в этой части", – отметил он.

При этом страны Ближнего Востока и Северной Африки ведут себя активнее в сотрудничестве с РФ в сфере ВТС. "Другое дело страны Ближнего Востока и Северной Африки, с ними у нас больше взаимодействия, они активнее. Они являются нашими давними партнерами в военно-технической области, на протяжении многих лет ими успешно эксплуатируется практически весь спектр продукции военного назначения", – заявил глава ФСВТС.

По его словам, особым спросом в данном регионе традиционно пользуются бронетанковая техника, авиационная техника и средства ПВО российского (советского) производства. "Именно по этим направлениям и ведется наиболее активное сотрудничество с ними. Контракты заключены, мы осуществляем их реализацию", – заявил "РИА Новости" Д.Шугаев.

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Страны
Греция
Кипр
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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