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30.09.2019
Военное обозрение

Россия готова провести модернизацию ЗРС С-300 ВС Греции

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Россия готова модернизировать греческие зенитные ракетные системы ЗРС С-300 и неоднократно предлагала это Афинам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Источник изображения: https://twitter.com/GNPride

По словам Шугаева, Москва неоднократно предлагала Афинам провести модернизацию ЗРС С-300, стоящих на вооружении греческой армии. Он напомнил, что зенитная система поставлена Греции уже довольно давно, но находится в боеготовом состоянии и стоит на боевом дежурстве. Однако в Афинах никак не решаться на модернизацию. Причиной этого Шугаев назвал антироссийскую санкционирую политику, которую проводит коллективный Запад.

Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы, но на сегодняшний день к вопросу модернизации мы пока не подошли, в том числе, видимо, и по причине общей санкционной атмосферы и политики стран ЕС и НАТО в отношении России. В случае изменения позиции наших афинских партнёров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса

- заявил он.

При этом глава ФСВТС отметил, что на сегодняшний день идет речь о поддержании греческих комплексов в том состоянии, в котором они должны быть и выполнять функции противовоздушной обороны.

Также Шугаев заявил, что Россия заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества с Грецией в дальнейшем и напомнил, что ранее Москва передала Афинам предложение о совместном производстве автоматов Калашникова на территории Греции, но до сих пор ответа не получила. При чем изначально предложение исходило от греков.

Мы несколько лет назад по просьбе греческой стороны проработали вопрос организации совместного производства автоматов Калашникова на базе греческого предприятия "Оборонительные системы". Соответствующие предложения мы передали греческой стороне. Решение пока по этому поводу не принято

пояснил он.

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Страны
Греция
Россия
Финляндия
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-300
Компании
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Оборонительные системы
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Персоны
Шугаев Дмитрий
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