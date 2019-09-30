Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию "сверхсветового" двигателя

Дальние космические путешествия при помощи "сверхсветового" двигателя из фантастических романов и сериалов могут оказаться возможны. Так считает аспирант Университета Алабамы в Хантсвилле (США). По его версии, "варп-двигатель" может оказаться реальнее, чем все думают.

Источник изображения: topwar.ru

Журнал Popular Mechanics публикует материал, в котором напоминает, что варп-двигатель, "позволяющий" путешествовать в космическом пространстве быстрее скорости света, многие годы являлся лишь предметом фантазии фантастических романов, сериалов и фильмов. Однако до сих пор была одна проблема – двигатель не вписывался в теорему относительности Эйнштейна.

Согласно теории относительности, ничто не может двигаться быстрее скорости света.

По мере того, как объекты движутся все быстрее и быстрее, они становятся все тяжелее и тяжелее - чем тяжелее они становятся, тем труднее добиться ускорения, поэтому вы никогда не достигнете скорости света. Только вещи без массы, такие как фотоны, могут путешествовать с такими огромными скоростями. Это, безусловно, исключает появление таких кораблей, как "Энтерпрайз" из Star Trek.

- говорит Роджер Рассул, физик из Мельбурнского университета, Австралия.

Теоретически, варп-двигатель может обходить это правило, искривляя пространство-время. Без сверхбыстрых кораблей, работающих на таком принципе, человечество не сможет стать космическим видом. Таким образом, искривление очень важно для его эволюции.

В 1994 году физик-теоретик Мигель Алькубьерре разработал теоретический обходной путь, который стал известен как двигатель Алькубьерре.

Благодаря локальному расширению пространства-времени за космическим кораблем и противоположному сокращению перед ним, возможно движение быстрее скорости света, видимой наблюдателями за пределами нарушенной области.

- писал Алькубьерре в своей статье.

По сути, привод Алькубьерре будет расходовать огромное количество энергии (некоторые считают, что ее должно быть больше, чем во Вселенной...), чтобы сжиматься, искажать пространство-время перед собой и создавать пузырь. Внутри этого пузыря была бы инерциальная система отсчета, где исследователи не чувствовали бы ускорения. Правила физики все еще будут применяться внутри пузыря, но корабль будет изолирован от космоса.

Аспирант "нашел путь" к решению проблемы

Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения. Он заявляет, что решением проблемы является воздействие на гравитационные волны, существование которых было подтверждено в 2016 году гравитационно-волновой обсерваторией LIGO: теоретически их искажение может запустить процесс искривления пространства-времени. Кроме того, Агнью утверждает, что после многих лет теоретических изысканий становится ясно, что количество требуемой энергии не так велико, как многие предполагали изначально. То есть количество требуемой энергии все еще огромно, однако теоретически достижимо.

Математически, если вам удается выполнить энергетические требования, модель будет работать.

- отмечается в пресс-релизе университета.

Джозеф Агнью считает, что необходима попытка воссоздания направленных гравитационных волн в лабораторных условиях: это должно помочь глубже исследовать это явление. Аспирант понимает трудность поставленной задачи, однако считает цель фактически достижимой. Для этого он предполагает сосредоточиться на электромагнитных полях – именно они, по мнению Агнью, способны искажать пространство-время.

Основных трудностей остается три. Первая – объем времени и средств, необходимых на данные исследования. Второй – количество энергии, которая потребуется для создания эффекта в лабораторных условиях. Третий – излучение Хокинга. В теории, оно должно убить каждого, кто окажется внутри пузыря.

Есть ещё дополнительные "нюансы". Один из них - придётся переписать теоретическую физику, модель которой считается общепризнанной сегодня.