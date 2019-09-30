Роскосмос научит органы исполнительной власти работать с данными зондирования Земли

Обучение первой группы пройдет с 14 по 19 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роскосмос обучит специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятия и организации работать с данными дистанционного зондирования Земли. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации в пятницу.

"Госкорпорация "Роскосмос" с октября 2019 года на базе АО "ИПК Машприбор" начинает проведение круглогодичных курсов по дополнительной подготовке специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, других организаций и предприятий по программе повышения квалификации "Основы работы с российскими данными дистанционного зондирования Земли из космоса", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, обучение первой группы будет проходить с 14 по 19 октября. В нее войдут специалисты ФГБУ "Рослесинфорг". По окончании курсов им выдадут удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Согласно постановлению правительства, Роскосмос является оператором федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Кроме того, госкорпорация теперь отвечает за создание, хранение и размещение в интернете этой информации. Она уполномочена взимать плату за предоставление сведений, а также уведомлять потребителей о размере оплаты.

Роскосмос получил право взаимодействовать с другими ведомственными и государственными фондами, содержащими данные ДЗЗ. Госкорпорация обязана обеспечить защиту данных и копий федерального фонда, а также соблюдать ограничения на доступ там, где это предусмотрено законодательством.