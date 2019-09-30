Модификации УАЗа покорили Минобороны

Ульяновский автозавод сертифицировал две модификации вседорожника "Патриот", которые будут выпускаться по гособоронзаказу.

Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта, сообщает Регнум.

Согласно документу, новая модификация УАЗ "Патриот" под индексом 316310361 предназначена для обеспечения повседневной деятельности войск и выполнения задач при передвижении по всем видам дорог. Модификация 316310362 предназначена для обеспечения деятельности дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции.

В обеих модификациях внедорожника автоматической коробки передач нет. Под капотом авто 150-сильные 2,7-литровые бензиновые моторы ЗМЗ-40906, сочетающиеся с безальтернативной 5-скоростной механической коробкой передач.