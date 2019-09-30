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30.09.2019
Российская газета

Убийцы артиллерии: слаженную работу РЛС "Зоопарк" и САУ сняли на видео

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Радиолокационные станции наземной разведки "Зоопарк" являются эффективными средствами борьбы с артиллерией противника. Они не только обнаруживают неприятельские средства поражения, но и помогают вести контрбатарейные дуэли.

Министерство обороны России обнародовало видео совместной работы этих комплексов с российскими самоходными гаубицами 2С19М2 "Мста-С" новейшей модификации.

"Зоопарки" способны засекать позиции не только САУ или буксируемых орудий, но и минометов, реактивных систем залпового огня, например американских MLRS, а также тактических ракетных комплексов, а затем передавать целеуказания как самоходкам, так и РСЗО, в том числе "Смерчам".

Сообщалось, что такие радары могут отслеживать и работу беспилотных летательных аппаратов.

Что касается модернизированных "Мста-С", которые сравнительно недавно стали поступать в войска, они оборудованы современной цифровой системой управления наведением и огнем.

Их 152-мм орудия могут поражать цели на дистанции 29 км. При этом скорострельность достигает 10 выстрелов минуту. На недавних стратегических учениях "Центр-2019" 2С19М2 успешно применили управляемые снаряды "Краснополь".

Боевой вес САУ - 43,24 тонны. Боекомплект - 50 снарядов. Мощность двигателя -780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - более 600 км. Экипаж - 5 человек.


Алексей Моисеев

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