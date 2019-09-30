Vulcano: "самый точный снаряд в мире"

Европейская артиллерия будет бить дальше и точнее. Вчера, 26 сентября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Италия и Германия совместно разработали артиллерийский снаряд нового поколения, получивший название Vulcano.

Над новым боеприпасом работали специалисты компаний Leonardo и Diehl Defence. По словам разработчиков, Vulcano уже прошёл все этапы испытаний и готов к серийному производству: "Семейство боеприпасов достигает наивысшей точности благодаря уникальной комбинации спутниковой навигации с лазерными или инфракрасными датчиками для наведения. Это делает семью Vulcano самыми точными артиллерийскими боеприпасами для наземного и морского использования во всем мире".

Снаряд Vulcano Источник изображения: armyrecognition.com

Новый снаряд может выпускаться в двух калибрах – 155 и 127 мм. В первом варианте он будет совместим с САУ PzH 2000 и буксируемыми гаубицами FH-70. Вторая версия предназначена для корабельной артиллерии.

Заявленная дальность для Vulcano 155 составляет 70 км, а для Vulcano 127 – 80 км. При этом система нацеливания является комбинированной и совмещает инфракрасное, лазерное и спутниковое наведение.