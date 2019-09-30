Россия предложила Греции совместно производить автоматы Калашникова

ЦАМТО, 27 сентября. Москва передала Афинам предложение о совместном производстве автоматов Калашникова в Греции и ждет решения от греческой стороны, заявил в интервью "РИА Новости" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Мы несколько лет назад по просьбе греческой стороны проработали вопрос организации совместного производства автоматов Калашникова на базе греческого предприятия "Оборонительные системы". Соответствующие предложения мы передали греческой стороне. Решение (Грецией) пока по этому поводу не принято", – сказал собеседник агентства.

Д.Шугаев добавил, что Москва ожидает решения греческих партнеров.