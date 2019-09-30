Войти
30.09.2019
ЦАМТО

Россия предложила Греции совместно производить автоматы Калашникова

407
0
0
Автоматы АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник изображения: © Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА

ЦАМТО, 27 сентября. Москва передала Афинам предложение о совместном производстве автоматов Калашникова в Греции и ждет решения от греческой стороны, заявил в интервью "РИА Новости" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Мы несколько лет назад по просьбе греческой стороны проработали вопрос организации совместного производства автоматов Калашникова на базе греческого предприятия "Оборонительные системы". Соответствующие предложения мы передали греческой стороне. Решение (Грецией) пока по этому поводу не принято", – сказал собеседник агентства.

Д.Шугаев добавил, что Москва ожидает решения греческих партнеров.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Оборонительные системы
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
30.09.2019
Россия готова провести модернизацию ЗРС С-300 ВС Греции
30.09.2019
Дмитрий Шугаев: комплекс "Бастион" доказал эффективность в Сирии
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
24.10.2017
Филиппины могут подписать соглашение о ВТС с Россией во время визита Шойгу в Манилу
19.06.2008
В ОЖИДАНИИ УСПЕШНОГО СТАРТА. ВТС РОССИИ И СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВСКОРЕ ПРИОБРЕТЕТ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ХАРАКТЕР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?