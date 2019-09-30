В бою Су-57 будут сопровождать тяжелые ударные беспилотники

Состоялся первый совместный полет истребителя 5-го поколения и БПЛА "Охотник"

Новейший тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По информации российского военного ведомства 25-тонный военный дрон выполнил полетное задание в автоматизированном режиме, "в полной конфигурации с выходом в зону дежурства". Беру на себя смелость предположить, что полная конфигурация означает – полное боевое оснащение этого дрона во время испытательного полета.

Напомним, что по разным данным боевая нагрузка "Охотника" варьируется от 2,8 т до 8 т. Его взлетная масса достигает 25 т. На малой высоте он развивает скорость до 1400 км/час. О том, как быстро этот дрон летит на высоте - данных нет. Кстати, его практический потолок составляет 18 тыс. м, а дальность полета – 6 тыс. км. БПЛА "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения, как существующих, так и перспективных. Он, также, оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Судя по всему, программа развития беспилотной платформы "Охотник" предполагает его интеграцию в авиационные боевые порядки самолетов пятого поколения КБ Сухого. В данном случае просматривается определенная перспектива развития военного искусства в данном направлении.

Минобороны РФ сообщает, что "во время летных испытаний было отработано взаимодействие между БЛА "Охотник" и самолетом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности" без захода Су-57 в зону обнаружения и поражения средствами ПВО условного противника. Место проведения данных испытательных работ не названо. Известно только, что первый совместный полет новейшего авиационного боевого комплекса, известного ныне как Су-57 и перспективной ударной авиационной платформы "Охотник" продолжался 30 мин.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО