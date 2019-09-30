Raytheon представила новейшую "умную" бомбу StormBreaker GBU-53 для F-35

Корпорация Raytheon является одним из ведущих производителей "умных" боеприпасов. Среди новинок компании – облегченные ракеты "воздух-воздух", которые могут вдвое увеличить арсенал современных истребителей и новая управляемая бомба, которая должна сменить GBU-39.

Источник изображения: Raytheon

Высокоточная управляемая авиационная бомба GBU-39 SDB поступила на вооружение американской армии относительно недавно – в 2005 году. Она была создана для увеличения числа поражаемых за один удар целей.

В ближайшее время ей на смену придёт трёхрежимная "умная" бомба нового поколения StormBreaker. В то время как боеприпас GBU-39 использовал спутники глобальной системы позиционирования (GPS), StormBreaker Small Diameter Bomb II GBU-53 при работе будет использовать GPS плюс радар миллиметрового диапазона и полуактивный лазер в качестве системы поиска. Ожидается, что GBU-53 будет использоваться на F-35.

Внедрение GBU-53 означает, что враги больше не могут спрятаться за неблагоприятными погодными условиями, дымовой завесой или пылью. Трехрежимная система наведения StormBreaker является единственной в своем роде технологией и дает пилотам возможность уничтожать движущиеся цели из пространства вне зоны поражения систем ПВО.

- цитирует портал Breaking Defense слова Ким Эрнцен, вице-президента Raytheon.

Вдвое меньший вес, вдвое большая загрузка

Еще одной новинкой компании является ракета средней дальности Peregrine класса "воздух-воздух". Она обладает вдвое меньшим весом по сравнению с AMRAAM и AIM-9X Sidewinder при других сопоставимых параметрах: в частности, убойной силе.

Ким Эрнцен отмечает, что на рынке властвуют как тенденции по уменьшению веса боеприпасов, так и развития систем двойного назначения. В первую очередь речь идет о доработке уже существующих систем.

Отличными примером для этого является Naval Strike Missile (Морская ударная ракета - NSM). Этой противокорабельной ракетой обычно вооружаются корабли береговой зоны. Однако в последнее время у ряда заказчиков (в том числе у Корпуса Морской Пехоты США) возник интерес к береговой версии. Такие же тенденции есть и в отношении ряда других продуктов компании.

В частности, Raytheon провела пуск управляемой ракеты "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder с наземной платформы. Испытания прошли этим летом, они были признаны успешными. Предполагается, что эти ракеты могут использоваться для систем ПВО.