ВС Норвегии получили первую 155-мм самоходную гаубицу K9 "Тандер"

ЦАМТО, 27 сентября. В Республике Корея состоялась церемонии приемки представителями ВС Норвегии первой 155-мм самоходной гаубицы K9 "Тандер" компании Hanwha Land Systems, являющейся подразделением Hanwha Group.

Об этом сообщило Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA).

Как заявлено, первая установка будет доставлена на полигон в районе г.Рена (Норвегия) для проведения испытаний в декабре 2019 года. На вооружение ВС Норвегии гаубицы будут приняты осенью 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года МО Норвегии приняло решение отказаться от совместной с ВС Швеции разработки и закупки 155-мм САУ "Арчер" и приобрести гаубицы самостоятельно. Новые СГ предназначены для замены устаревших 155-мм гусеничных САУ M-109A3GN.

В начале 2016 года NDMA выбрало претендентами на поставку новых СГ компании Samsung Techwin (ныне Hanwha Land Systems) с K9, Nexter Systems с колесной САУ CAESAR (CAmion Equipe d'un Systtme d'ARtillerie), Krauss-Maffei Wegmann (KMW) с гусеничной PzH-2000 и швейцарскую RUAG с модернизированной M-109. По результатам оценки предложений победителем конкурса была выбрана Hanwha Land Systems с K9 "Тандер".

Агентство NDMA 20 декабря 2017 года подписало с южнокорейской компанией контракт на поставку ВС Норвегии 24 ед. 155-м самоходных гаубиц K9 "Тандер" и неназванного количества транспортно-заряжающих машин K10 (по данным газеты "Кориа геральд" – 6 ед.). Стоимость продажи составляет 1,8 млрд. крон (245,2 млрд. вон / 226,6 млн. долл.). Соглашение содержит опцион на поставку 24 дополнительных самоходных гаубиц.

Одновременно стороны подписали контракт на материальное обеспечение поставленной техники в течение срока эксплуатации и соглашение о создании Центра передовых технологий на базе центра технического обслуживания в Бьерквике.

Компания Hanwha Land Systems обеспечит передачу центру испытательного оборудования, учебных материалов и "ноу-хау", а также проведет обучение персонала обслуживанию систем в течение срока их эксплуатации. Центр также сможет оказывать услуги по обслуживанию южнокорейских гаубиц, поставленных соседним государствам.

Самоходные гаубицы K9 уже состоят на вооружении ВС Республики Корея (более 400 ед.) и Турции (под обозначением "Фиртина"). В течение 2016-2018 гг. Hanwha Techwin продала шасси системы K9 ВС Польше, заключила контракты на поставку 48 ед. 155-мм восстановленных самоходных гаубиц K9 "Тандер" из состава ВС Республики Корея ВС Финляндии, 18 установок ВС Эстонии, а также подписала соглашение на лицензионное производство 100 гаубиц в Индии под обозначением K9 Vajra-T.