Дмитрий Шугаев: Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих ЗРС С-300

ЦАМТО, 27 сентября. Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих ЗРС С-300 и неоднократно предлагала это Афинам, заявил в интервью "РИА Новости" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы, но на сегодняшний день к вопросу модернизации мы пока не подошли, в том числе, видимо, и по причине общей санкционной атмосферы и политики стран ЕС и НАТО в отношении России. В случае изменения позиции наших афинских партнеров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса", – сказал собеседник агентства.

Д.Шугаев напомнил, что ЗРС С-300 была поставлена в Грецию достаточно давно, сейчас она находится на боевом дежурстве, в боеспособном состоянии.

"Речь сегодня идет о поддержании ее в том состоянии, в котором она должна быть и выполнять функции противовоздушной обороны. Контракт на послепродажное обслуживание действует. Продлены сроки эксплуатации ракет", – уточнил Д.Шугаев.

Глава ФСВТС подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержании боевой готовности ВС Греции, и видит перспективы дальнейшего развития отношений в сфере военно-технического сотрудничества, отмечает агентство.

В интервью "РИА Новости" Д.Шугаев также заявил, что поставки ЗРС С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни.

"ЗРС С-400 – система противовоздушной обороны. Это новейшая система, которая призвана защищать воздушное пространство от посягательств тех или иных средств воздушно-космического нападения, современных и перспективных. И в этой связи ее поставки в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греческой Республики. Поэтому опасения абсолютно излишни", – сказал Д.Шугаев в интервью "РИА Новости".