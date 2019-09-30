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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

ФСВТС рассказала о консультациях по поставкам Су-35 Турции

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Многофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области
Многофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Смыслов

Россия и Турция ведут консультации по поводу возможных поставок истребителей Су-35, о контрактах говорить рано, заявил директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, сейчас речь прежде всего может идти именно о Су-35, так как этот продукт стоит в первой линейке российской боевой авиации.

"У нас по этому направлению взаимодействие развивается поступательно. Сейчас рано еще говорить о каких-то контрактах и говорить, что мы приступили к чему-то конкретному, но изучается вопрос, ведутся консультации на уровне специалистов, экспертов и так далее", – передает РИА "Новости" слова главы ФСВТС.

Шугаев также отметил, что поставки ЗРС С-400 в Турцию не ставят под угрозу территориальную целостность Греции.

"Зенитно-ракетная система С-400 – система противовоздушной обороны, и даже в смысле этого слова это не средство нападения. Это новейшая система, которая призвана защищать пространство, воздушное прежде всего, от посягательств тех или иных средств воздушно-космического нападения, современных и перспективных. И в этой связи ее поставки в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греческой Республики. Поэтому опасения абсолютно излишни", – сказал Шугаев.

Напомним, 4 сентября Шугаев рассказывал, что Турция не обращалась к России с просьбой о закупке истребителя пятого поколения Су-57, но консультации уже начались.



Дмитрий Зубарев

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Греция
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Турция
Продукция
ПАК ФА
С-400 Триумф
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Шугаев Дмитрий
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Истребитель 5 поколения
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