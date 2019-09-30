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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай оценил инициативу Путина о ракетном моратории

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Источник изображения: Andy Wong/AP/ТАСС

Китай получил предложение президента России Владимира Путина относительно введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выступаем категорически против развертывания Соединенными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран", – приводит его слова ТАСС.

По словам Шуана, "неважно, где эти ракеты будут размещаться, в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это будет иметь негативные последствия для всего мира и станет угрожать ситуации в области безопасности".

Пекин призвал все страны "проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности".

Напомним, Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле заявили, что послание Путина о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), направленное на предотвращение возможной дестабилизации, пока не встретило понимания.

Политолог-международник Иван Тимофеев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8), которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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