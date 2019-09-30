Из арсеналов немецкого бундесвера исчезает оружие

Бундесвер (вооруженные силы Германии) регулярно замечает пропажу оружия и боеприпасов.

С начала 2014 года зафиксирована пропажа 39 единиц оружия, 39 деталей оружия и почти 20 тыс патронов. Это информация из списка министерства обороны под грифом "секретно", сообщает редакционная сеть Германии.

Согласно документам парламентского секретаря при министерстве обороны Петера Таубера, до сих пор из пропавших были обнаружены две единицы оружия, одна деталь и 3474 патрона. Среди пропавшего остаются шесть пулеметов MG3, одиннадцать винтовок G3, четыре винтовки винтовка G36, шесть сигнальных пистолетов и два пистолета P8.

Регнум отмечает, что также отсутствуют 30 стволов для пулеметов MG3.