Создатели SSJ-100 рассказали о модернизации самолета

Разработчики самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) рассказали, что переименование авиалайнера рассматривается в рамках комплексной модернизации, которая должна привести к улучшению характеристик самолета. Об этом ТАСС 27 сентября рассказали в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого".

"Она (модернизация. — Ред.) приведет к повышению надежности, улучшению экономики эксплуатации, повышению безопасности и комфорта самолета. В рамках этой работы мы рассматриваем различные аспекты укрепления позиций на рынке, включая, возможно, название, выражающее результат качественных изменений", — пояснили в ГСС. В пресс-службе отметили, что целью компании является не смена названия авиалайнера, а создание обновленного и востребованного самолета.

15 сентября глава "Ростеха" Сергей Чемезов допустил ребрендинг SSJ-100 и отметил необходимо ухода от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный самолет. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров.