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30.09.2019
Известия.ru

Создатели SSJ-100 рассказали о модернизации самолета

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Разработчики самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) рассказали, что переименование авиалайнера рассматривается в рамках комплексной модернизации, которая должна привести к улучшению характеристик самолета. Об этом ТАСС 27 сентября рассказали в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого".

"Она (модернизация. — Ред.) приведет к повышению надежности, улучшению экономики эксплуатации, повышению безопасности и комфорта самолета. В рамках этой работы мы рассматриваем различные аспекты укрепления позиций на рынке, включая, возможно, название, выражающее результат качественных изменений", — пояснили в ГСС. В пресс-службе отметили, что целью компании является не смена названия авиалайнера, а создание обновленного и востребованного самолета.

15 сентября глава "Ростеха" Сергей Чемезов допустил ребрендинг SSJ-100 и отметил необходимо ухода от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный самолет. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
Персоны
Чемезов Сергей
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