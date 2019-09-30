"Маски сброшены": Москва ответила Вашингтону на санкции

В МИД России прокомментировали новые санкции США

В МИД России считают, что Соединенные Штаты, вводя новые санкции, хотят помешать искоренению террористов в Сирии. Ведомство, в частности, заявило, что США "превзошли себя в собственном безрассудстве". Новая антироссийских санкций, которые были введены против некоторых граждан России, а также нескольких судов и одной компании, стала 75-й с 2011 года.

МИД России обвинил Вашингтон в стремлении помешать в борьбе с терроризмом в Сирии.

"Теперь маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", - говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Ведомство выпустило заявление в связи с новыми антироссийскими санкциями, которые препятствуют поставке топлива российским военным в Сирии. В тексте также отмечается, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в регионе, несмотря на то, что США "опекают" экстремистов в Сирии.

"Вводя в 2016 г. санкции против российской компании "Совфрахт", обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, и следом заблокировав значительный объем ее средств (они, кстати, до сих пор не возвращены, то есть украдены), американские власти еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте", - сообщается на сайде МИД РФ.

26 сентября Вашингтон ввел новые ограничительные меры в отношении трех граждан РФ, пяти российских судов и одной компании. В министерстве финансов США сообщили, что причиной для подобных действий стала "незаконная поставка авиатоплива" вооруженным силам России, находящимся в Сирии.

"Деспотический режим Асада находится под международным пристальным вниманием после применения химического оружия и совершения преступлений против ни в чем не повинных сирийских граждан, и чтобы оставаться у власти, они полагаются на такие вот типы незаконных сетей", - заявила заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

США полны решимости противостоять всем, кто содействует "безжалостной военной машине" Асада, заверила чиновница.

В американском ведомстве также считают, что подобными действиями пресекают обходной путь, по которому вопреки санкциям США доставлялось авиационное топливо российским силам, действующим в Сирии.

Ограничения предполагают полную заморозку активов и имущества на территории Соединенных Штатов, а также невозможность проведения операций с объектами этой страны.

В черный список была включена московская компания Maritime Assistance. Минфин США заявляет, что она была подставной и связана с ранее попавшей под американские санкции российской компанией "Совфрахт". Ее внесли в черный список в 2016 году за работу на территории Крыма, который вошел в состав России после референдума.

Соединенные Штаты обвиняют данную компанию в том, что она состоит в сговоре по уклонению от санкций с целью осуществления платежей и содействия транспортировке авиатоплива российским силам в Сирии, которые находятся там для поддержки правительства президента Башара Асада, указали в пресс-релизе.

В обновленный санкционный список внесены и три менеджера "Совфрахта": Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян.

Кроме того, OFAC наложило санкции на пять судов уже внесенной ранее в черный список российской компании "Транспетрочарт". Среди них OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат".

Российский МИД отметил, что новая волна санкций стала 75-й с 2011 года.

"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата, - отмечается в комментарии МИД. - На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве".

Ранее в ведомстве уже заявляли о неприемлемости новых антироссийских санкций. При этом посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что действия Вашингтона выглядят нелогично, особенно на фоне продвижения сирийского диалога между РФ и США.

"Вроде бы мы и США коммуницируем по проблеме сирийского урегулирования. Скажу вам, что разговор идет, идет весьма насыщенный, и, что очень важно, по линии министерства обороны. И в этих условиях опять какие-то новые санкции. Непонятно, чего хотят добиться. Они просто бесполезны, жизнь уже показала", - цитирует РИА "Новости" слова Антонова.

Отдел "Армия"