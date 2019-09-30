Американский новейший вертолёт HH-60W для ССО пошёл в серию

Перспективный вертолет HH-60W, разработанный компанией Lockheed Martin для проведения боевых спасательных операций силами ССО на территории, контролируемой противником, пошел в серию. Решение о серийном производстве было принято после того, как четыре образца HH-60W провели в воздухе в общей сложности 150 часов.

Источник изображения: Sikorsky

Новый американский вертолет HH-60W для проведения спасательных операций разработан на замену устаревшим вертолетам HH-60G Pave Hawk, принятым на вооружение еще в начале 1980-х годов. Предназначение таких вертолетов - спасательные операции на территории, контролируемой противником, а также поисково-спасательные работы, медицинские перевозки и борьба с наркотрафиком.

Новый вертолет разрабатывался с 2012 года, он получил увеличенные топливные баки, обновленное бортовое оборудование и защищенные системы связи. Машина, разработанная на базе многоцелевого UH-60M с электро-дистанционной системой управления, получила также расширенную номенклатуру вооружения.

В планах ВВС США приобретение 113 новых вертолетов, которые по мере поступления будут заменять HH-60G. До конца этого года компания Lockheed Martinдо намерена поставить первые 10 новых вертолетов. Серийное производство ведется на предприятии компании Sikorsky (с 2015 года — подразделение Lockheed Martin) в Стрэтфорде штата Коннектикут.

О начале летных испытаний новых перспективных вертолетов сообщалось в мае этого года.

Стоявший ранее на вооружении американских ССО многоцелевой вертолет MH-60G Pave Hawk был создан американской фирмой "Sikorsky Aircraft" на базе многоцелевого вертолета UH-60 "Black Hawk". Вертолет в ССО в шутку называют "командой спасения 911". Он способен развивать скорость до 224 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 600 километров. Машины вооружены двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Вертолеты оснащены системами радиоэлектронного подавления, тепловизорами, защищенными системами связи.