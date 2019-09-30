СМИ: Япония протестирует в Антарктиде технологии для лунной миссии

Эксперимент будет осуществлен при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований, отмечает газета Asahi

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Японские специалисты в феврале следующего года планируют начать в Антарктиде испытания передвижной базы, способной выдерживать очень низкие температуры. Эти технологии, как сообщила газета Asahi, в перспективе могут быть использованы при подготовке миссии на Луну.

Эксперимент будет проведен при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), Национального японского института полярных исследований, а также строительной компании Misawa Homes. Для этого на японской антарктической станции "Сёва" установят два специальных жилых блока размерами 6 м на 2,5 м и высотой 3 м. Их оснастят полозьями для перемещения по снегу.

Блоки будут легкими, но максимально устойчивыми к ураганным ветрам, которые часто дуют в этом регионе Земли. Они будут изготовлены из материалов и с использованием разработок, позволяющих максимально удерживать тепло. Электропитание этих "теплушек" будет обеспечиваться за счет мощных солнечных батарей. Японские ученые хотят провести испытания при самых низких температурах в рамках подготовки к лунной экспедиции.

Япония в последнее время проявляет большой интерес к освоению Луны. В частности, несколько крупных компаний, включая автомобильного гиганта Toyota, решили принять участие в создании инновационного пилотируемого лунохода, в кабине которого можно будет находиться без скафандра. Кроме того, некоторые предложения по освоению спутника Земли включают в себя создание на его поверхности к 2040 году жилого модуля вместимостью до 1 тыс. человек.

Мягкую посадку на лунную поверхность впервые удалось совершить советской автоматической станции "Луна-9". Выведенная в космос 31 января 1966 года, она успешно прилунилась 3 февраля того же года. Первым в истории искусственным спутником Луны стала советская автоматическая межпланетная станция "Луна-10".

Первыми же землянами, вступившими на лунную поверхность, 20 июля 1969 года, стали американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Они прибыли на пилотируемом космическом корабле Apollo 11 (запуск состоялся 16 июля 1969 года). Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.