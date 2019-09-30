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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

США дали согласие на продажу Польше самолетов F-35

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Источник изображения: Qian Baihua/ТАСС

Конгресс США согласился на продажу Варшаве 32 новейших истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Блащак сообщил в Twitter, что "Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современнейших самолетов F-35", передает РИА "Новости".

"Это один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец нашей работы. Мы будем твердо вести переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша собирается получить от США скидку при покупке самолетов F-35.

Напомним, планировалось, что F-35 заменят самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35
МиГ-29
Су-22
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