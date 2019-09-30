США дали согласие на продажу Польше самолетов F-35

Конгресс США согласился на продажу Варшаве 32 новейших истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Блащак сообщил в Twitter, что "Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современнейших самолетов F-35", передает РИА "Новости".

"Это один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец нашей работы. Мы будем твердо вести переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша собирается получить от США скидку при покупке самолетов F-35.

Напомним, планировалось, что F-35 заменят самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства.

Наталья Ануфриева