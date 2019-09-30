Беспилотники ВСУ обходят Минские соглашения

Из-за запрета в соответствии с Минскими соглашениями применять авиацию на Донбассе, ВСУ стали использовать коммерческие беспилотники, которые специалисты переделывают для военных нужд.

В основном они используются для корректировки артиллерийского огня, однако, нередко замечены за нанесением авиаударов. Причем целями обычно становятся не позиции Народной милиции ДНР, а жилые кварталы населенных пунктов.

Донецкими ополченцами был сбит один из дронов типа "Фантом", который военнослужащие 35-й бригады ВСУ использовали для корректировки артогня. Во время изучения флеш-карты аппарата был обнаружен фрагмент записи, когда беспилотник сбрасывал бомбу на гражданский легковой автомобиль, стоящий у жилого дома.

Боевые действия в зоне ООС (ранее АТО) дорого обходятся ВСУ. Причем украинские военные несут не только боевые потери. За минувшие сутки погибло два и ранено три военнослужащих. В окрестностях н.п. Новолуганское во время распития спиртных напитков произошла перестрелка между боевиком полка "Азов" и солдатами 59-й бригады. В результате инцидента один человек убит и двое ранены.

В окрестностях города Авдеевка в ходе минирования территории перед своими позициями на неизвестном СВУ подорвался военнослужащий 92-й бригады ВСУ сержант Ланько. Таким образом, личный состав украинской армии самоуничтожается даже без помощи НМ ДНР.