Вертолет ВМС США неудачно "загримировали" под Ми-24

Caught on camera, a Seahawk of the Naval Aviation Warfighting Development Center at NAS Fallon. Do you wan't to know why the intented paintscheme failed... read our post (and see more pics) at https://t.co/SkiMOnXJpZ #MH60 #Seahawk #USNavy #NavalAviation #avgeek #usnews pic.twitter.com/kUxeaLFF53 — Scramble (@scramble_nl) September 25, 2019

Камуфляж американского вертолета MH-60S, который должен был изображать российский ударный вертолет Ми-24, признан неудачным. Машина будет перекрашена заново.

Как сообщает специализированное издание Scramble, вертолет Seahawk был окрашен в новую цветовую схему в августе нынешнего года. Машина Центра развития военно-морской авиации США должна была изображать потенциального противника - вертолет Ми-24. Однако цвета оказались подобраны неудачно, в частности, отсутствовал желтый цвет, поэтому американский вертолет через год будет снова перекрашен.

Отметим, что в мае прошлого года Корпус морской пехоты США заявили о намерении использовать на учениях вертолеты Ми-17 и Ми-24. В ходе маневров они должны были для реалистичности изображать машины противника. Предполагалось, что за время учений каждая машина должна будет налетать не более 40 часов.

"Атакующий вертолет, благодаря своим размерам, полетному профилю, огневой мощи и защитным маневрирующим возможностям, представляет собой уникальную угрозу", - объяснили свое решение военные США.

Николай Грищенко