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30.09.2019
Российская газета

Вертолет ВМС США неудачно "загримировали" под Ми-24

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Источник изображения: rg.ru

Камуфляж американского вертолета MH-60S, который должен был изображать российский ударный вертолет Ми-24, признан неудачным. Машина будет перекрашена заново.

Как сообщает специализированное издание Scramble, вертолет Seahawk был окрашен в новую цветовую схему в августе нынешнего года. Машина Центра развития военно-морской авиации США должна была изображать потенциального противника - вертолет Ми-24. Однако цвета оказались подобраны неудачно, в частности, отсутствовал желтый цвет, поэтому американский вертолет через год будет снова перекрашен.

Отметим, что в мае прошлого года Корпус морской пехоты США заявили о намерении использовать на учениях вертолеты Ми-17 и Ми-24. В ходе маневров они должны были для реалистичности изображать машины противника. Предполагалось, что за время учений каждая машина должна будет налетать не более 40 часов.

"Атакующий вертолет, благодаря своим размерам, полетному профилю, огневой мощи и защитным маневрирующим возможностям, представляет собой уникальную угрозу", - объяснили свое решение военные США.


Николай Грищенко

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