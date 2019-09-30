Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса будет расширяться

Новый пакет санкций США в отношении Венесуэлы

Америка ввела санкции в отношении правительства Венесуэлы сразу после приезда Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в Москву 24 сентября с рабочим визитом. По сообщению Reuters, ограничения вводит Министерство финансов США в отношении четырех морских компаний, работающих в нефтяном секторе южноамериканской страны, и танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты на Кубу.

Президент США Дональд Трамп, выступая в тот же день на Генассамблее ООН, назвал Мадуро диктатором и кубинской марионеткой. "Диктатор Мадуро – это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа", - заявил Трамп, информировал 24 сентября Интерфакс.

В ответ Венесуэла заявила, что марионетками Соединенных Штатов являются те, кто поддерживает незаконного лидера Хуана Гуайдо. Глава Национальной ассамблеи Гуайдо провозгласил себя в январе текущего года "временным президентом". В Москве его "президентский статус" считают несуществующим, но возглавляемый им парламент страны, подконтрольный оппозиции, называют "легитимным органом власти". При этом Россия, Китай, Турция, Куба и ряд других стран - на стороне Николаса Мадуро, законного президента, которого Америка и государства-союзники продолжают считать нелегитимным и в качестве главы страны признают Хуана Гуайдо.

Мотивацией для ввода односторонних санкций стало взаимодействие Каракаса и Гаваны и поставки нефти на остров. "Венесуэльская нефть… не должна использоваться в качестве инструмента торга для поддержки диктаторов и продления узурпации венесуэльской демократии", - заявил американский Министр финансов Стивен Мнучин. Реакцией на оказываемое давление явилось решение венесуэльской стороны не прекращать сотрудничество с Кубой, а визит Президента Венесуэлы в Москву был перенесен на более ранний срок - изначально он планировался на начало октября.

Россия - важнейший экономический и военный союзник Венесуэлы, а также второй после Китая кредитор страны, которая стала крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники. По словам Николаса Мадуро, встреча с Президентом России Владимиром Путиным послужит укреплению исторических и очень позитивных отношений сотрудничества и уважения.

После встречи двух президентов один на один, проведенной 25 сентября в закрытом режиме без присутствия представителей СМИ, состоялись переговоры в формате рабочего завтрака, в которых приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Антон Силуанов, Заместитель Председателя Правительства, отвечающий за оборонный комплекс, Юрий Борисов, помощник Президента Юрий Ушаков, заместитель Министра иностранных дел Сергей Рябков и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах "фигурировала тема военно-технического сотрудничества", вопросы по поводу предоставления кредитов не поднимались.

При усилении давления со стороны США, Николас Мадуро рассчитывает на поддержку, пишет El Paris. Издание отмечает, что попытки Гуайдо захватить власть в стране зашли в тупик, а стремление лидера нацассамблеи привлечь на свою сторону военных не увенчалось успехом. Администрация Дональда Трампа в начале этой недели приняла решение о предоставлении "временному президенту" финансовой помощи в размере 52 млн долларов.

Ирина Дронина