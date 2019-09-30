Республика Корея разработает лазерную систему ПВО

ЦАМТО, 27 сентября. Как сообщило Агентство программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея (DAPA), правительство намерено выделить 88 млрд. вон (73,98 млн. долл.) в разработку системы ПВО на базе лазерного оружия.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, система, получившая обозначение "Блок-1", обеспечит обнаружение и сопровождение малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также их уничтожение на ближней дальности с применением оптоволоконного лазера. По информации DAPA, система будет отличаться высокой скоростью реагирования на угрозы. Стоимость каждого "выстрела" системы "Блок-1", по оценке, должна составить около 2000 южнокорейских вон (1,65 долл.).

В рамках подготовки к проекту государственное Агентство оборонных разработок ADD (Agency for Defense Development), которое возглавит проект, в течение нескольких лет изучало соответствующие технологии. Планируется, что боевое применение новой системы вооружения начнется к 2023 году.

Как сообщил высокопоставленный сотрудник DAPA Сонг Чанг-Джун (Song Chang-joon), после завершения разработки базовой версии системы планируется приступить к ее модернизации, что в конечном итоге должно обеспечить перехват более крупных воздушных целей, включая истребители и спутники.

Решение Сеула о разработке системы ПВО на базе лазера, вероятно, обусловлено необходимостью обеспечить противодействие малоразмерным разведывательным БЛА, которые ВС КНДР направляют в воздушное пространство страны. В то же время, этот шаг позволит получить доступ к технологиям, которые в настоящее время применяются вооруженными силами лишь нескольких стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, подобные разработки уже ведутся в США, Китае, России, Германии, Франции и Великобритании.